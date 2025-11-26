নির্বাচনে অপতথ্য রোধে কাজ করবে টিকটক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অপতথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য কিংবা যে কোনো ধরনের ম্যানিপুলেশন ঠেকাতে সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটক।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে টিকটক প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে এ কথা জানান টিকটকের সাউথ এশিয়ার পাবলিক পলিসি ও গভর্নমেন্ট রিলেশনস হেড ফেরদৌস মুত্তাকিম।
তিনি বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে প্ল্যাটফর্মে অপব্যবহার রোধে টিকটকের বহুজাতিক বিশেষজ্ঞ দল এরই মধ্যে বাড়তি নজরদারি ব্যবস্থা নিয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন কমিশনকে আশ্বস্ত করা- যে টিকটক কোনোভাবেই নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে দেবে না।
বৈঠকে টিকটক তাদের বিদ্যমান সেফটি মেকানিজম, মিসইনফরমেশন দমনে নীতিমালা এবং ইসির সঙ্গে চলমান ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতার দিকগুলো তুলে ধরে। প্ল্যাটফর্মটি জানায়, ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি ৬৩ লাখ ভিডিও অপসারণ করা হয়েছে, যা প্রতিদিনের কনটেন্ট ইন্টিগ্রিটি রক্ষার অংশ।
টিকটক প্রতিনিধিদল আরও জানায়, নির্বাচনকে ঘিরে অনলাইন পরিবেশ নিরাপদ রাখতে ইসি, মিডিয়া এবং প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বৈঠকে চার নির্বাচন কমিশনার, টিকটকের নয় প্রতিনিধি ও ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
