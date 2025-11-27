সদস্যদের জমি আত্মসাৎ
আল-ফাহিতা সমিতির সভাপতি-সম্পাদকসহ ৪ জনের নামে মামলা করবে দুদক
প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে সদস্যদের জমি বিক্রি করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আল-ফাতিহা বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। পাশাপাশি সংগঠনটির সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারি করেছে দুদক।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে মামলা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন জানিয়েছে। শিগগির সংস্থাটির সহকারী পরিচালক নাছরুল্লাহ হোসাইন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করবেন বলে জানা গেছে।
মামলার আসামিরা হলেন- আল-ফাতিহা বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম পাঠান, সাধারণ সম্পাদক মো. রেজাউল করিম রেজা, কিং বিডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাক খান ও ফাইন্যান্স ডিরেক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসান।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, সমবায় মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র এবং সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত বিক্রয় উপকমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে আসামিরা ৬৭.৭৫ শতাংশ জমি প্রতারণামূলকভাবে বিক্রি করেন। পরে জমি বিক্রির দুই কোটি ১০ লাখ ৭০ হাজার ২৫০ টাকা সমিতির হিসাবে জমা না দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করা হয়। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারায় মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুদক।
অন্যদিকে সমিতির সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম পাঠান, সাধারণ সম্পাদক মো. রেজাউল করিম রেজা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, যুগ্ম-সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন আহাম্মদ ও কোষাধ্যক্ষ এ এস এম জসিম উদ্দিন, কিং বিডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাক খান ও ফাইন্যান্স ডিরেক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসানের অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে সম্পদের নোটিশ ইস্যু করার সুপারিশ করেছেন অনুসন্ধান কর্মকর্তা।
