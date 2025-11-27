তফসিলের আগেই নির্বাচন কর্মকর্তাদের পদোন্নতির দাবি
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছে উপজেলা ইলেকশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। দাবি বাস্তবায়িত না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনটি। কর্মবিরতি ও শাটডাউনের মতো কঠোর কর্মসূচি পালনের বিষয়েও আলোচনা হয় সভায়।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) উপজেলা ইলেকশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানায়। এর আগে, সংগঠনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আশফাকুর রহমানের সভাপতিত্বে গত ২৫ নভেম্বর রাত ৯টায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংগঠনটি জানায়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনে সুষ্ঠু সমন্বয়ের স্বার্থে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার পদ ষষ্ঠ গ্রেডে, সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার পদ নবম গ্রেডে এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার পদ পঞ্চম গ্রেডে উন্নীতকরণ এবং নির্বাচনের পূর্বেই পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিতে হবে। এছাড়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে ‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন ও তা গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে।
সংগঠনটি আরও জানায়, আসন্ন নির্বাচনে আচরণবিধির সুষ্ঠু প্রতিপালন নিশ্চিত করতে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারদের জন্য ডাবল-কেবিন পিকআপ এবং সহকারী উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের জন্য মোটরসাইকেল সরবরাহ করতে হবে। সেইসঙ্গে জাতীয় নির্বাচনসহ সব নির্বাচনে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার পদে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের পদায়ন নিশ্চিত করার দাবি জানায় কর্মকর্তারা।
এছাড়া ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের পদ রাজস্বখাতে রূপান্তরকরণ এবং ২০২৩ সালে প্রণীত বৈষম্যমূলক এনআইডি আইন বাতিল করার বিষয়েও সবাই একমত পোষণ হয়।
এমওএস/এমএমকে/জেআইএম