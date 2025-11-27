  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে দুই বাইকের সংঘর্ষে এসআইসহ নিহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত এসআই সাইফুল ইসলাম/ছবি: জাগো নিউজ

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশের এক উপ-পরিদর্শকসহ (এসআই) দুজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নের উত্তর পাইন্দং আমতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

নিহতরা হলেন মানিকছড়ি থানার এসআই সাইফুল ইসলাম এবং পথচারী মো. হাফিজ (৩০)। নিহত সাইফুল ইসলাম মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বাসিন্দা লিয়াকতের ছেলে। হাফিজ মানিকছড়ির ফকিরটিলা এলাকার প্রয়াত মো. ইসমাইলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। তারা হলেন পুলিশ কনস্টেবল আব্দুল্লাহ আল নোমান এবং পথচারী রিপন। তাদের মধ্যে কনস্টেবল নোমানের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ জাগো নিউজকে জানান, মানিকছড়িগামী ও ফটিকছড়িগামী দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজন নিহত ও দুজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে কনস্টেবল নোমানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

