শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালো বিএএসএ

প্রকাশিত: ০২:৪৪ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

প্রশাসন নিয়ে চট্টগ্রামের জামায়াতে ইসলামীর আলোচিত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বিএএসএ)।

প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠনটি বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানায়। শাহজাহান চৌধুরী চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া) আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী।

বিএএসএর সভাপতি ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সই করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিএএসএ নির্বাচন আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে এবং সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে সকল সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এতে বলা হয়েছে, আমাদের কাজ রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়ন করা, আইনানুগ দায়িত্ব পালন করা এবং যে কোনো নির্বাচনে সমান সুযোগ, নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনো রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নন-এটি আমাদের পরিচয়ের মূল ভিত্তি এবং পেশাগত নৈতিকতার মূল উপাদান।

‘কিন্তু সম্প্রতি দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক প্রচারণায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের টকশো বা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর, উদ্দেশ্যমূলক বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত মন্তব্য করছেন।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সম্প্রতি চট্টগ্রামের এক রাজনৈতিক জনসভায় শাহজাহান চৌধুরীর সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবহারের মানসে এক অনভিপ্রেত বক্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা এ ধরনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং ভবিষ্যতে সকলকে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে কর্মকর্তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জনগণের সার্বিক আস্থা অর্জন এবং নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করতে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

গত ২২ নভেম্বর সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন হলে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ‘নির্বাচনী দায়িত্বশীল সম্মেলনে’ প্রশাসনকে নিয়ে শাহজাহান চৌধুরীর দেওয়া বক্তব্য সমালোচনার জন্ম দেয়। এতে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন শুধু জনগণ দিয়ে নয়...যার যার নির্বাচনি এলাকায় প্রশাসনের যারা আছে, তাদের সবাইকে আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেফতার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে। পুলিশকে আপনার পেছনে পেছনে হাঁটতে হবে।’

মাঠপ্রশাসন নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্যের জেরে গত ২৫ নভেম্বর শাহজাহান চৌধুরীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। সাত দিনের মধ্যে তাকে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

