জুলাই অভ্যুত্থানকালে আমিরাতে বন্দি অবশিষ্ট ২৪ জনের মুক্তি শিগগির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
জুলাই অভ্যুত্থানকালে আমিরাতে বন্দি অবশিষ্ট ২৪ জনের মুক্তি শিগগির
আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল/ ফাইল ছবি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় আরব আমিরাতে বিক্ষোভ করে বন্দি অবশিষ্ট ২৪ জনকে অচিরেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান তিনি।

ফেসবুক পোস্টে আসিফ নজরুল লেখেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে আমাদের প্রচেষ্টা অবশেষে সাফল্যর মুখ দেখেছে। আরব আমিরাতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বন্দি অবশিষ্ট ২৪ জনকে অচিরেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।’

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আমিরাতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে উপদেষ্টা আরও লেখেন, ‘এর আগে প্রাথমিকভাবে বন্দি ১৮৮ জনের সবাইকে গতবছরের সেপ্টেম্বরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল প্রধান উপদেষ্টার সরাসরি অনুরোধের কারণে।’

জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিক্ষোভের ঘটনায় প্রথম দফায় আটক ৫৭ জনের মধ্যে তিনজনকে যাবজ্জীবন, ৫৩ জনকে ১০ বছর ও একজনকে ১১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন দেশটির আদালত। পরে গত বছরের ২৮ আগস্ট দেশটির প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বাংলাদেশিদের সাজা মওকুফের অনুরোধ জানান। এতে সাড়া দিয়ে তাদের মুক্তি দেয় আমিরাত সরকার।

