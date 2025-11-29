সাতকানিয়ায় অভিযানে ২২ রোহিঙ্গা আটক

সাতকানিয়ায় অভিযানে ২২ রোহিঙ্গা আটক
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ২২ রোহিঙ্গা যুবককে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) মধ্যরাতে উপজেলার ছদাহা ও কেওচিয়া ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে সাতকানিয়া উপজেলা প্রশাসন, থানা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সদস্যরা উপজেলার ছদাহা ইউনিয়ন থেকে ১০ জন রোহিঙ্গা নির্মাণ শ্রমিক এবং কেওচিয়া ইউনিয়নের নয়া খালের মুখ এলাকা থেকে ইটভাটায় কর্মরত আরও ১২ জন রোহিঙ্গাকে আটক করেন।
সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোন্দকার মাহমুদুল হাসান রাতে মোট ২২ জন রোহিঙ্গা নাগরিক আটক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অভিযানের পর আটকদের সাতকানিয়া থানার মাধ্যমে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
