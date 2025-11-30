মেট্রোরেলের ছাদে কিশোর, ট্রেন চলাচল বন্ধ
রাজধানীর জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের ছাদে উঠে পড়েছে এক কিশোর। এ কারণে মেট্রোরেল চলাচল সাময়িক বন্ধ।
রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত সোয়া ৮টার দিকে বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।
পরে রাত পৌনে ৯টায় নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই তথ্য জানায় মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। ওই পোস্টে জানানো হয়, বাংলাদেশ সচিবালয় মেট্রোস্টেশনে মেট্রোরেলের ছাদের ওপর এক কিশোর উঠে পড়ায় মেট্রোরেল চলাচল সাময়িক বন্ধ। সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফাঁকি দিয়ে কীভাবে এই কিশোর ট্রেনের ওপর উঠেছে ও ওই কিশোরের নাম-পরিচয় কিছুই জানায়নি ডিএমটিসিএল। এছাড়া কখন নাগাদ মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হবে তাও বলা হয়নি।
এমএমএ/এএমএ/জেআইএম