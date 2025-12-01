ঘূর্ণিঝড়-বন্যায় বিপর্যস্ত
শ্রীলঙ্কায় জরুরি ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দল পাঠাবে বাংলাদেশ
ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কার জনগণের জন্য জরুরি ত্রাণসামগ্রী ও উদ্ধারকারী দল পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে আগামী ৩ ডিসেম্বর দুটি বিশেষ বিমানে করে এসব সহায়তা পাঠানো হবে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, ঘূর্ণিঝড় ‘দিতওয়া’র আঘাত এবং আকস্মিক বন্যা–ভূমিধসে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কার জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার জরুরি মানবিক সহায়তা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে আগামী ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর দুটি বিশেষ বিমানে করে ত্রাণসামগ্রী এবং একটি উদ্ধারকারী দল শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হবে।
আরও পড়ুন
বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫৯, নিখোঁজ দুই শতাধিক
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, মানবিক এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিজিএমইএ এবং এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড একযোগে কাজ করছ।
শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড়জনিত বন্যা ও ভূমিধসে এখন পর্যন্ত ৩৫৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিখোঁজ রয়েছেন কমপক্ষে ৩৬৬ জন। ২০ হাজারের বেশি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার মানুষকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেশটিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির সরকার।
এশিয়ায় যে কোনো মানবিক সংকটে বাংলাদেশ সরকারের দ্রুত সাড়া দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে। অতীতেও প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ ত্রাণ ও সহায়তা পাঠিয়েছে। এবারও সেই ধারাবাহিকতায় শ্রীলঙ্কার জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ।
জেপিআই/ইএ/এমএস