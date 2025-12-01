  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে পার্কে র‍্যাবের অভিযানে পেট্রোল বোমা-ককটেল উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৮ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে লালমাটিয়া ত্রিকোণ পার্কের ভেতর ঝোপের মধ্য থেকে সাতটি পেট্রোল বোমা ও চারটি ককটেলসহ বিপুল পরিমাণ নাশকতামূলক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে র‍্যাব-২ সিপিএসসি ও র‍্যাব হেডকোয়ার্টারের গোয়েন্দা শাখার সমন্বয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

র‍্যাব-২ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শামসুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, অভিযানটি মোহাম্মদপুর থানার টাউনহল সংলগ্ন শহীদ পার্ক ও খেলার মাঠের বিপরীত পাশে অবস্থিত লালমাটিয়া ত্রিকোণ পার্ক এলাকায় পরিচালিত হয়।

অভিযানে ৭টি পেট্রোল বোমা, ৪টি ককটেল, ৭০০ গ্রাম গান পাউডার, ৫০০ গ্রাম স্প্লিন্টার ও তারকাটা, ৪টি টেপ এবং ৭০০ মিলিলিটার পেট্রোল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গান পাউডার, স্প্লিন্টার, তারকাটা ও টেপ দিয়ে অন্তত ২০–২৫টি ককটেল তৈরি করা সম্ভব বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

র‍্যাবের ধারণা, দুর্বৃত্তরা মোহাম্মদপুর থানাধীন জেনেভা ক্যাম্প ও আশপাশের এলাকায় নাশকতা ঘটানোর উদ্দেশ্যে এসব বিস্ফোরক সামগ্রী মজুত করে রেখেছিল।

উদ্ধার করা পেট্রোল বোমা, ককটেল ও অন্যান্য আলামত র‍্যাব হেডকোয়ার্টারের বোম ডিসপোজাল ইউনিটের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া চলছে।

