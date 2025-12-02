সারাদেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১১৯৫
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ১৯৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ৭৬৭ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় ৪২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৭৬৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৪২৮ জন।
অভিযানিক কার্যক্রমে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি দেশীয় পাইপগান, দুটি ম্যাগজিন, গুলি ৩ রাউন্ড, দুটি রাউন্ড কার্তুজ, একটি সুইচ গিয়ার চাকু এবং তিনটি দা উদ্ধার করা হয়েছে।
