সারাদেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১১৯৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ১৯৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ৭৬৭ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় ৪২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৭৬৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৪২৮ জন।

অভিযানিক কার্যক্রমে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি দেশীয় পাইপগান, দুটি ম্যাগজিন, গুলি ৩ রাউন্ড, দুটি রাউন্ড কার্তুজ, একটি সুইচ গিয়ার চাকু এবং তিনটি দা উদ্ধার করা হয়েছে।

