বন্যপ্রাণী রক্ষায় ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরির আহ্বান

বন্যপ্রাণী রক্ষায় ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরির আহ্বান
বন্যপ্রাণী রক্ষায় ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, অনেকেই বোবা প্রাণীদের ওপর জুলুম করে। অথচ কোনো ধর্মে তা সমর্থন করে না। বন্যপ্রাণী রক্ষায় সবাইকে নিঃস্বার্থে কাজ করতে হবে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বন ভবনে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন রিজওয়ানা হাসান।
বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশনের (বিবিসিএফ) একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ‘বিবিসিএফ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আপোষহীন নেতৃত্ব' শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, অনেকেই সাপ দেখলে ভয় পায়। বিনা কারণে সাপ মেরে ফেলে। অথচ সাপ দিয়ে ক্যান্সারের ওষুধ তৈরি করা হয়। সাপকে আক্রমণ না করলে কামড় দেয় না। আবার একইভাবে মানুষ বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে হাতি মেরে ফেলে। তখন ফসল রক্ষার অজুহাত দেখায়। এ ধরনের ক্ষতি হলে সরকার ক্ষতিপূরণ দিবে।
বন্যপ্রাণী রক্ষায় সোনাদিয়া ইকোনমিক জোন প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে জানিয়ে রিজওয়ানা হাসান বলেন, শুধু প্রকল্প বাতিল করলে হবে? বন দখলদারদেরও উচ্ছেদ করতে হবে। এটা বনরক্ষকদের বলেছি।
আলোচনা সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মো. ছগীর আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য দেন।
এমএমএ/এমএমএআর
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বন ভবনে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন রিজওয়ানা হাসান।
বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশনের (বিবিসিএফ) একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ‘বিবিসিএফ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আপোষহীন নেতৃত্ব' শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, অনেকেই সাপ দেখলে ভয় পায়। বিনা কারণে সাপ মেরে ফেলে। অথচ সাপ দিয়ে ক্যান্সারের ওষুধ তৈরি করা হয়। সাপকে আক্রমণ না করলে কামড় দেয় না। আবার একইভাবে মানুষ বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে হাতি মেরে ফেলে। তখন ফসল রক্ষার অজুহাত দেখায়। এ ধরনের ক্ষতি হলে সরকার ক্ষতিপূরণ দিবে।
বন্যপ্রাণী রক্ষায় সোনাদিয়া ইকোনমিক জোন প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে জানিয়ে রিজওয়ানা হাসান বলেন, শুধু প্রকল্প বাতিল করলে হবে? বন দখলদারদেরও উচ্ছেদ করতে হবে। এটা বনরক্ষকদের বলেছি।
আলোচনা সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মো. ছগীর আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য দেন।
এমএমএ/এমএমএআর