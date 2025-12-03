প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে: সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা

প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে: সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা
সরকারি সেবা দিতে দেশের সব প্রতিবন্ধীকে নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। তিনি বলেন, সব প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধনের আওতায় আনবো। সারাদেশে কতজন প্রতিবন্ধী রয়েছে, তার সঠিক তথ্য আমরা জানতে চাই। এজন্য সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও জনসচেতনতা প্রয়োজন।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস- ২০২৫ উপলক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্তি করি’।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ। আরও বক্তব্য দেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাইদুর রহমান খান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোশাররফ হোসেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে শারমীন এস মুরশিদ বলেন, সরকারি সেবা দিতে সব প্রতিবন্ধীদের আমরা নিবন্ধনের আওতায় আনতে চাই। এরইমধ্যে অনলাইনে নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অভিভাবক হিসাবে শুধু নিজের বাচ্চা নয়, পাশের বাড়ির প্রতিবন্ধী বাচ্চাটি নিবন্ধিত কি-না তাও খোঁজ রাখতে হবে।
তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী শব্দটি আমি পছন্দ করি না। নানা বাস্তবতায় আপনারা অনেকেই পছন্দ করেন। অনেকেই মেনেও নেন। তবে আমি তাদের বিশেষ মেধাবী বলে ডাকবো। আমি চাই সেই বিশেষ মেধাবীদের মেধার বিকাশ ঘটুক।
সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা আরও বলেন, আগামী বছর ডিসেম্বরে এই সরকার থাকবে না। তবে কাজটি চলতে হবে। প্রতিবছর আলাদা আলাদাভাবে প্রতিবন্ধিতার ১২টি সেকশনের জন্য কর্মশালা হতে হবে। ডিসেম্বরে যাত্রা শুরু করছি, মাসে দুটো কর্মশালা হতে হবে। কর্মশালার মাধ্যমে সেই সেক্টরের সমস্যা জানবো, সিদ্ধান্ত নেবো ও বাস্তবায়ন ঘটাবো।
অনুষ্ঠানে সমাজল্যাণ উপদেষ্টা তার বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সমস্যা ও মতামত জানতে চান। বিভিন্ন দাবি আদায়ে প্রতিশ্রুতিও দেন। তবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এক ব্যক্তির বক্তব্য শেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া প্রসঙ্গে উপদেষ্টা আরও বলেন, দাবি শব্দটি বদলানো যায় কি-না তা আমাদের ভাবতে। এর বিকল্প কি হতে পারে। সেটি প্রত্যাশা হতে পারে।
প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন দাবি ও আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাস্তায় থাকতে চাইলে থাকতে পারেন। এটি গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে রাস্তায় থাকলে সেটি মন্ত্রণালয়ের কাছে পৌছাবে না। রাস্তায় রাস্তায় দাবি-দাওয়া এটা বন্ধ করতে হবে।
উপদেষ্টা আরও বলেন, ২০২৪ এর গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অনেকেই দৃষ্টি হারিয়েছে, হাত হারিয়েছে, পা হারিয়েছে। তাদের এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনতে হবে। বীর হিসাবেই তাদের সম্মান দিতে হবে।
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ বলেন, জন্মের পর মৃত্যুর মতো প্রতিবন্ধিতা আমাদের সবার দিকে ধাওয়া করছে। সড়ক দুর্ঘটনার মতো কখন কোন দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুস্থভাবে বেঁচে থাকলেও বৃদ্ধ বয়সেও প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হতে পারি। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের সহনশীল আচরণ করতে হবে।
তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ১০৩টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সেবা দিচ্ছি। অস্থায়ীভাবে ৪৫টি থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে সেবা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ৩৪টি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুলের বেতন আমরা দিয়ে থাকি।
সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাইদুর রহমান খান বলেন, দেশে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৩৮ লাখ ৩৫ হাজার। এরমধ্যে ৩৪ হাজার ব্যক্তিকে সরকারি ভাতার আওতায় এনেছি। সবমিলিয়ে সরকারি সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৩৫ লাখের ওপরে। আমাদের লক্ষ্য শতভাগ প্রতিবন্ধীদের সরকারি সেবার আওতায় নিয়ে আসা। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ২০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়া হয়। তাদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও নগদ ১০ হাজার টাকা করে পুরষ্কার দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে একই স্থানে তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ বুধবার থেকে শুরু হওয়া এ মেলা চলবে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থ সুরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের ৩২টি স্টল মেলায় অংশ নিয়েছে।
