ঘরের দরজা লক হয়ে আটকে পড়ে দুই শিশু, ৯৯৯-এ কল করে উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সদরপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘরের জানালা ভেঙে শিশুদের উদ্ধার করেন

ফরিদপুরের সদরপুরে ঘরের ভেতরে আটকে পড়া সাড়ে তিন বছর ও দেড় বছর বয়সী দুই শিশুকে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯- এ ফোন পেয়ে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ৯৯৯- এর জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সদরপুর থানার খালাসীডাঙ্গি বাবুরচর এলাকায় একজন ৯৯৯–এ ফোন করে জানান, স্টিলের তৈরি দরজা লক হয়ে যাওয়ায় দুটি শিশু ঘরের ভেতরে আটকা পড়ে কান্নাকাটি করছে। শক্ত দরজাটি পরিবারের পক্ষে ভাঙা সম্ভব না হওয়ায় তাৎক্ষণিক সহায়তা চান তারা।

৯৯৯-এর কলটেকার কনস্টেবল আবু জিহাদ সরকার কলটি গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে সদরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনকে বিষয়টি অবহিত করেন। উদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় করেন ৯৯৯- এর ফায়ার ডিসপাচার ফাইটার মেহেদি হাসান।

সংবাদ পেয়ে সদরপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের জানালা ভেঙে নিরাপদে শিশু দুজনকে উদ্ধার করেন।

