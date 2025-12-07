ঢাকায় ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

ঢাকায় ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও নাখালপাড়া এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় (৬০) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা (পথচারী) আবু রায়হান বলেন, তেজগাঁও নাখালপাড়া এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। আমরা তাকে ঢামেকে নিয়ে আসি। পরে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বিষয়টি রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।
তিনি জানান, নিহত ব্যক্তির নামপরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। সিআইডি ক্রাইমসিমকে খবর দেওয়া হয়েছে, প্রযুক্তির সহায়তায় ওই ব্যক্তির নামপরিচয় শনাক্ত করা হবে।
