কুড়িলে গ্যাস লাইন লিকেজ থেকে আগুন, দগ্ধ ৩

কুড়িলে গ্যাস লাইন লিকেজ থেকে আগুন, দগ্ধ ৩
রাজধানী কুড়িল এলাকায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুনের ঘটনায় তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন- মো. মাসুদ মিয়া (৬০), মো. শামসুদ দোহা (২২) ও মো. লুৎফর রহমান (৩০)।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিনগত রাত পৌনে ১টার দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে ভর্তি করা হয়।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. শাওন বিন রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, কুড়িল থেকে আগুনে দগ্ধ হয়ে তিনজন এসেছেন। তাদের মধ্যে মাসুদের ১৫ শতাংশ দগ্ধ, শামসুদ্দোহার ১৮ শতাংশ দগ্ধ ও লুৎফরের ৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের ভর্তি করা হয়েছে। সবার মুখমণ্ডল আংশিক দগ্ধ হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এএমএ/জেআইএম