কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যালট পৌঁছাবে আগের রাতে: ইসি সানাউল্লাহ
প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালট পেপার পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ঐতিহাসিক গণভোট সামনে রেখে কমিশন প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এই দুই ভোট আয়োজন সফল করতে সংস্থাটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) ইসির দশম কমিশন সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
ইসি সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচনি সামগ্রীর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ব্যালট পেপারসহ সব নির্বাচনি সামগ্রী আগের মতো আগের রাতেই সব কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। আমাদের যেহেতু দুটো নির্বাচন একসঙ্গে করতে হচ্ছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট একসঙ্গে হবে। দুটি বিষয়ে ম্যানেজমেন্টে করতে হবে। আপনারা জানেন আমরা একটা মক ভোটিং করেছিলাম। সেটার অভিজ্ঞতা প্লাস মাঠপর্যায়ে যারা এর আগে ভোট আয়োজন করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে কয়েকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, যেসব কক্ষে ভোটার বাড়বে সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সিক্রেট বুথ স্থাপন করা হবে।
