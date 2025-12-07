প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন সিইসিসহ ৫ কমিশনার
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে যাচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনসহ পাঁচ নির্বাচন কমিশনার। রোববার (৭ ডিসেম্বর) কমিশন সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সাক্ষাতে যাচ্ছেন তারা।
জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘আজ (রোববার) প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ হবে। এতে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হবে। এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ। এরপর ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে।’
দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণার কথা। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে হবে।
২০২৪ সালের ২১ নভেম্বর শপথ নেন এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন ইসি। চার নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, তাহমিদা আহমদ ও আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। আর সচিব রয়েছেন আখতার আহমেদ।
এমওএস/এমআইএইচএস