ইসি সানাউল্লাহ
প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগে বেসরকারি ব্যাংক বিবেচনায় নিচ্ছি না
নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, প্রিসাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে আমরা বেসরকারি যে ব্যাংকগুলো আছে সেগুলো আপাতত বিবেচনায় নিচ্ছি না। এসব ব্যাংকের কর্মকর্তারা রিজার্ভে থাকবেন। একান্ত প্রয়োজন না হলে তাদের নেওয়া হবে না।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) তাদের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এই দুই ভোট আয়োজন সফল করতে সংস্থাটি একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) ইসির দশম কমিশন সভা শেষে ইসি সানাউল্লাহ এসব কথা বলেন।
ইসি সানাউল্লাহ বলেন, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের বিষয়ে মাঠপর্যায় থেকে যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক্ষেত্রে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ব্যাংকের যারা কর্মকর্তা আছেন তাদের আমরা এই তালিকায় সংযুক্ত করবো।
এমওএস/এমএমকে/এমএস