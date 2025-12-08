মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার শাহজাহান রোডের একটি বাসায় লায়লা আফরোজ (৪৮) ও তার মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজের (১৫) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, তাদের কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সকালে পুলিশ খবর পেয়ে শাহজাহান রোডের ৩২/২/এ বাসার ৭তলা থেকে মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশ ধারণা, গৃহকর্মী দুজনকে হত্যা করে পালিয়েছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন।
তিনি বলেন, খবর পেয়ে মোহাম্মদপুরের শাহজাহান রোডের ওই বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আশপাশের সিসি ক্যামেরা দেখে বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করছে।
টিটি/জেএইচ/জেআইএম