হবিগঞ্জে বিল দখল নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জের লাখাইয়ে ধলেশ্বরীর খাঞ্জা বিলের দখল নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা দুপুর ১টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

হবিগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াছমিন খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার ধলেশ্বরী খাঞ্জা বিলের দখল নিয়ে শিবপুর গ্রামের জনকল্যাণ সমবায় সমিতি ও সন্তোষপুর আনন্দময়ী মৎস্যজীবী সমিতির লোকজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। শিবপুরের জনকল্যাণ সমবায় সমিতির পক্ষে হারিছ মিয়া এবং স্বজন গ্রামের আনন্দময়ী মৎস্যজীবী সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইউপি চেয়ারম্যান আরিফ আহমেদ রুপম।

সোমবার দুপুরে উভয়পক্ষ বিলটির দখল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। সংঘর্ষে দু’পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়। তাদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

