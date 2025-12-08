জনবল নিয়োগ দেবে নভোএয়ার, লাগবে স্নাতক পাস

  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে নভোএয়ার, লাগবে স্নাতক পাস

প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা নভোএয়ার লিমিটেডে ‘লিসান্সড এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার (এলএএমই)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নভোএয়ার লিমিটেড

পদের নাম: লিসান্সড এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার (এলএএমই)
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৬-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নভোএয়ার লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

