সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সম্পত্তি জব্দের আদেশ
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের নামে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে থাকা ১৭৭ শতাংশ জমি এবং দুইটি গাড়ি জব্দের আদেশ দিয়েছেন। জব্দকৃত সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য ৪ কোটি ৭৯ লাখ ৩৭ হাজার টাকা।
ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন দুদকের আবেদনের ভিত্তিতে এই আদেশ দেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১৬ কোটি ৪১ লাখ টাকার সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন এবং ৮টি ব্যাংক হিসাবে ৫৫ কোটি ৯২ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। তদন্তে জানা গেছে, তিনি অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ অন্যত্র বিক্রয়, হস্তান্তর বা স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন।
মামলাটি সুষ্ঠু তদন্ত ও রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুদক তার সম্পদ জব্দের (ক্রোক) আবেদন করেন।
আদালত জব্দের আদেশ প্রদান করেন যাতে সম্পদ বিক্রি বা স্থানান্তর না হতে পারে এবং ভবিষ্যতে বিচারিক কার্যক্রমে তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়।
