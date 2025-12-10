  2. জাতীয়

পরিবারসহ সাবেক এমপি তানভিরের ৮৬ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৯ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জ–১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয়/ফাইল ছবি

সিরাজগঞ্জ–১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয়, তার পরিবারের তিন সদস্য এবং এক সহযোগীর ৮৬টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসেবে মোট ১৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৯ হাজার ৪৩৯ টাকা রয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন এই আদেশ দেন।

অবরুদ্ধ করা ব্যাংক হিসাবগুলোর মালিক হলেন তানভীর শাকিল জয়, তার স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ, ভাই তমাল মনসুর এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের একান্ত সচিব মীর মোশাররফ হোসেন।

দুদকের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আদালতে আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক আফরোজা হক খান।

আবেদনে বলা হয়, তানভীর শাকিল জয় ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেছেন। তিনি নিজের ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ রেখেছেন।

দুদক জানায়, অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য তিন সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামে ও তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে ৮৬টি হিসাবে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।

হিসাবগুলো থেকে অর্থ সরিয়ে ফেলার আশঙ্কা উল্লেখ করে দুদক জানায়, অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব হিসাবের অর্থ হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। এ কারণে অনুসন্ধানের স্বার্থে হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করার আবেদন করা হয়।

