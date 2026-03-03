দুদকের চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনারের পদত্যাগ
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান এবং দুজন কমিশনার পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এসে তারা পদত্যাগপত্র জমা দেন।
দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন, কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহ্সান ফরিদ পদত্যাগ করেছেন।
কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী সাংবাদিকদের পদত্যাগ করার কথা জানান। তিনি জানান, চেয়ারম্যানের সঙ্গে তারা দুজন কমিশনারও পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।
কমিশনার আলি আকবার আজিজী বলেন, পদত্যাগ করার কারণে আমি আমার গাড়ির ফ্ল্যাগ নামিয়ে যাচ্ছি।
তবে আবদুল মোমেনের কাছে পদত্যাগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এখানে না এটি অফিসে গিয়ে’ বলেই তিনি দ্রুত গাড়িতে ওঠে সচিবালয় ত্যাগ করেন।
এর আগে সচিবালয়ে আসেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন ও কমিশনাররা। দুপুর ২ টা ৩৬ মিনিটে তাদের সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থাকা এক নম্বর ভবনে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। ১০ মিনিটের মধ্যেই তারা পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে বের হয়ে আসেন।
২০২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি দুদকের চেয়ারম্যান ও এ দুজন কমিশনারকে নিয়োগ দেন। এর আগে ‘দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪’ অনুযায়ী বাসায় কমিটি করা হয়েছিল।
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী, কমিশন তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তাদের মধ্য থেকে একজন হন চেয়ারম্যান। কমিশনারদের মেয়াদ পাঁচ বছর।
তবে বিএনপি নতুন সরকার গঠনের পর বর্তমান কমিশন থাকছে না বলে গুঞ্জন ওঠে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়লাভ করে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠন করে বিএনপি।
