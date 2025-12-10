  2. জাতীয়

মা-মেয়েকে হত্যার পর যেখানে আত্মগোপনে ছিলেন গৃহকর্মী, স্বামী আটক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০১ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
গৃহকর্মী আয়েশা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গৃহবধূ লায়লা আফরোজ (৪৮) ও তার মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজকে (১৫) হত্যার পর আত্মগোপনে ছিলেন গৃহকর্মী আয়েশা। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঝালকাঠির নলছিটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের সময় তার স্বামী রাব্বীকে আটক করেছে পুলিশ। লায়লা ও নাফিসাকে হত্যার পর গৃহকর্মী আয়েশা পালিয়ে তার স্বামীর কাছে ঝালকাঠি চলে যান। সেখানে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

পুলিশ বলছে, গৃহকর্মীর স্বামী রাব্বীকে প্রাথমিকভাবে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হত্যাকাণ্ডে তার সংশ্লিষ্টতা থাকলে তাকেও গ্রেফতার দেখানো হবে।

ডিএমপির মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা জাগো নিউজকে এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, হত্যাকাণ্ডের পর থেকে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ আসামি গ্রেফতারে অভিযান শুরু করে। গত দুইদিন দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। আজ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ঝালকাঠির নলছিটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে গৃহকর্মী আয়েশাকে গ্রেফতার করা হয়। আয়েশা তার শশুরবাড়ি পলাতক ছিলেন। এ সময় তার স্বামী রাব্বীকেও আটক করা হয়।

তিনি বলেন, দুজনকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে পুলিশ সদস্যরা রওয়ানা হয়েছেন। দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও তথ্য হয়তো সামনে আসতে পারে।

টিটি/জেএইচ

