পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ভারত রাজি না হলে কিছু করার নেই

প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন/ ছবি- সংগৃহীত

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ভারত রাজি না হলে বাংলাদেশের তেমন কিছু করার নেই বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনা সেখানেই থাকবেন কি না- এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই তার নিজের।

সেই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তৌহিদ হোসেন বলেন, আমরা কী করতে পারি বলেন? করণীয় তেমন কিছু নেই। ভারতকে রাজি হতে হবে অথবা চাইতে হবে তাকে ফেরত পাঠাতে। রাজি না হলে আমাদের কিছু করার থাকে না। আমরা শুধু রাজি করানোর চেষ্টা করতে পারি- এর বেশি কিছু নয়।

এদিকে, ভারতে অবস্থানরত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৃতীয় দেশে স্থানান্তরের আলোচনা আছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছু জানে কি না- এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমরাও আপনাদের মতো শুনেছি। এটা আমার কিছু করার নেই। বাংলাদেশেরও কিছু করার নেই। আমরা চাই উনি ফেরত আসুক।

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন। সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। আন্দোলন দমনে হত্যাকাণ্ডসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গত মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

রায়ের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারত তাকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানালেও নয়াদিল্লি এখনো কোনো ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। সর্বশেষ, প্রত্যার্পণ চুক্তির আওতায় আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক পত্র পাঠিয়েছে ঢাকা।

