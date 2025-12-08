অবৈধ সম্পদ: সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লার নামে মামলা অনুমোদন

অবৈধ সম্পদ: সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লার নামে মামলা অনুমোদন
১৬ কোটি টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা ও তার স্ত্রী ফরিদা ইলিয়াসের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
দুদক জানায়, ইলিয়াস মোল্লার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও পূর্ত কাজে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার, মিরপুরে ৭০০ একর খাসজমি দখলসহ নিজ ও পরিবারের সদস্যদের নামে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, ইলিয়াস মোল্লা সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার অপব্যহার করে ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে তার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৪ কোটি ৮ লাখ ২৮ হাজার ৬০৭ টাকা মূল্যের সম্পত্তি অর্জন করেন। এছাড়া ৪০টি ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানের হিসাবে ১৭৩ কোটি ৪৬ লাখ ৪১ হাজার ৮০৪ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন করেন। এ অভিযোগে প্রথম মামলায় তাকে আসামি করা হয়েছে।
অন্যদিকে, ফরিদা ইলিয়াসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা করা হয়েছে। এতে ইলিয়াস মোল্লাও আসামি। ফরিদা ইলিয়াসের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৫৩ লাখ ১৭ হাজার ৬৫০ টাকা মূল্যের অবৈধ সম্পদ অর্জন ও চারটি ব্যাংক হিসাবে ৮ কোটি ৯৭ লাখ ১৭ হাজার ৬৫০ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
ইলিয়াস মোল্লার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এবং ফরিদা ইলিয়াসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও দণ্ডবিধি অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।
