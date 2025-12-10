  2. জাতীয়

ভারতীয় হাইকমিশনের পাশের সড়কের নতুন নাম ‘ফেলানী অ্যাভিনিউ’

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশান-২ গোলচত্বর থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়কের নতুন নামকরণ করা হয়েছে ‘ফেলানী অ্যাভিনিউ’। এটি ভারতীয় হাইকমিশনের পাশের সড়ক। সীমান্তে নিহত কিশোরী ফেলানী খাতুনের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করে সড়কটির নতুন নাম জানান। পোস্টে বলা হয়, সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত কিশোরী ফেলানীর স্মরণে ডিপ্লোমেটিক জোনের গুলশান–২ থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে ‘ফেলানী অ্যাভিনিউ’।

তবে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার ফেসবুকে এমন স্ট্যাটাস দেওয়া হলেও মূলত সড়কের নামকরণ করে সিটি করপোরেশন। কিন্তু বুধবার (১০ ডিসেম্বর) পর্যন্ত ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এমন কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে ডিএনসিসি সূত্র জানায়, তারা শিগগির ওই সড়কের নাম ঘোষণা করবে।

২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার অনন্তপুর সীমান্তে ঘটে যায় হৃদয়বিদারক ফেলানী হত্যাকাণ্ড। ভারত থেকে বাবার সঙ্গে দেশে ফেরার পথে ১৫ বছরের এই কিশোরী বিএসএফের গুলিতে প্রাণ হারায়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর কাঁটাতারে দীর্ঘ চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা ফেলানীর নিথর দেহ দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন তোলে এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র আলোচনা সৃষ্টি করে।

