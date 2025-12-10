বিজয় দিবস উপলক্ষে ৫ বন্দির সাজা মওকুফ, মুক্তি শিগগির

বিজয় দিবস উপলক্ষে ৫ বন্দির সাজা মওকুফ, মুক্তি শিগগির
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে লঘু অপরাধে আটক দেশের বিভিন্ন কারাগারের বন্দিদের মধ্যে ৫ জনের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মুক্তি দেওয়া হবে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (মিডিয়া ও উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক লঘু অপরাধে পাঁচজনকে মানবিক বিবেচনায় সাজা মওকুফ করা হয়েছে। আদেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যকর করা হবে।
তবে প্রাথমিকভাবে সাজা মওকুফ পাওয়া পাঁচ বন্দির নাম ও পরিচয় জানায়নি কারা অধিদপ্তর।
টিটি/জেএইচ/জেআইএম