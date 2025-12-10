কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল ও সম্পদের বিবরণী দাখিল করেছেন আসিফ মাহমুদ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তার আগে তিনি পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। পদত্যাগের আগে কূটনৈতিক পাসপোর্ট ও সম্পদের বিবরণী দাখিল করেছেন বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।
সম্পদের বিবরণী দাখিল করবেন কি না- এমন প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, আমি সম্পদের বিবরণী আজ সকালেই দাখিল করেছি। আমার যে কূটনৈতিক পাসপোর্ট আছে সেটাও আমি বাতিল করেছি।
এদিকে পদত্যাগের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ জানান, পদত্যাগের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হবে।
আপনি কি আগামীকাল উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন নাকি আজ দিয়েছেন- এ বিষয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আমাকে ডাকা হয়েছে। বাকিটা প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে আপনাদের জানানো হবে।
তবে তিনি কোন দল থেকে নির্বাচন করবেন সেটা পরবর্তীসময় জানানো হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়।
আসিফ মাহমুদ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের শুরুতেই উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি প্রথমে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। পরে শ্রম মন্ত্রণালয় বাদ দিয়ে তাকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সময় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদে প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া উপদেষ্টা রয়েছেন ২২ জন। আসিফ মাহমুদ পদত্যাগ করলে উপদেষ্টাদের সংখ্যা হবে ২১। প্রধান উপদেষ্টা পাঁচ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। ১০ জন ছাড়া বাকি সব উপদেষ্টা একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।
