জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে স্থান পেলেন ফাহমিদা খাতুন
জাতিসংঘের মাল্টি-ডাইমেনশনাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স (এমভিআই) বিষয়ক স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সিপিডির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক গঠিত এমভিআই বিষয়ক স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ড. ফাহমিদা খাতুন। বিশ্বের ১৫ জন বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এই আন্তর্জাতিক প্যানেলের সদস্যরা এমভিআইয়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, প্রয়োগ ও বৈশ্বিক নীতি প্রক্রিয়ায় এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কাজ করবে। প্যানেলটি এমভিআই সেক্রেটারিয়েট এবং জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজোলিউশন ৭৮/৩২২ অনুযায়ী, প্যানেলের দায়িত্ব হলো প্রতি তিন বছরে মাল্টি-ডাইমেনশনাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স পর্যালোচনা করা, প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতিগত উন্নয়নের সুপারিশ প্রদান ও উন্নয়নশীল দেশগুলো কীভাবে ভালনারেবিলিটি হ্রাস করছে এবং স্থিতিশীলতা বাড়াচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা। এছাড়া জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশন ও সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা। জাতিসংঘ ব্যবস্থায় এমভিআই ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ও সেখান থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো পর্যালোচনা করাও এই বিশেষজ্ঞ প্যানেলের কাজের অন্তর্ভুক্ত।
ড. ফাহমিদা খাতুনের এই নিয়োগ বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনায় বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতায় দায়িত্ব পালন করবেন ও এমভিআইয়ের প্রাসঙ্গিকতা, বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা ও সহজপ্রাপ্যতা আরও জোরদার করতে প্যানেলের কারিগরি ও নীতি-সংক্রান্ত কাজে অবদান রাখবেন।
ড. ফাহমিদা খাতুন বর্তমানে ইউনাইটেড ন্যাশনস কনফারেন্স অব ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ইউএনসিটিএডি) প্রোডাকটিভ ক্যাপাসিটিজ ইনডেক্স সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। এছাড়া তিনি ব্র্যাকের বোর্ড সদস্য ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
