বার্ন ইনস্টিটিউটের পাশের সড়কে পড়েছিল ‘ভবঘুরের’ মরদেহ

প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট/ফাইল ছবি

রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পাশের সড়ক থেকে অজ্ঞাত পরিচয় (৪০) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমরা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পাশের সড়ক থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করি। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, আশপাশের লোকজনের মুখে জানতে পারি ওই ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ওই এলাকায় থাকতেন। অসুস্থতাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, নিহতের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার পরিচয় শনাক্ত করা যাবে বলে। মরদেহ ঢামেকের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে।

