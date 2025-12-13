  2. দেশজুড়ে

হাদির ওপর হামলার ঘটনায় নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:১৮ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
হাদির ওপর হামলার ঘটনায় নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি ওপর হামলার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে শহরের চাষাঢ়া, মিশনপাড়া ও প্রেসক্লাব চত্বর এলাকায় পৃথকভাবে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন ইসলামী ছাত্রশিবির, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), গণসংহতি আন্দোলন, খেলাফত মজলিস ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা।

এদিন শহরের বিবি রোডে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে মশাল মিছিল বের করে ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি শহরের দুই নম্বর রেলগেইটে গিয়ে পথসভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এতে নেতৃত্ব দেন ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মশিউর রহমান খান রিচার্ড। একই সময়ে ছাত্র জনতার ব্যানারে চাষাঢ়া শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এনসিপির নেতাকর্মীরা। মিছিলটি শহরের নবাব সলিমুল্লাহ সড়ক ধরে মেট্রোহল ঘুরে ফের চাষাঢ়া এসে শেষ হয়।

একই সঙ্গে রাত ৮ টায় শহরের মিশনপাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ইসলামী ছাত্রশিবির। মহানগর ছাত্র শিবিরের সভাপতি মো. ইসমাইল ও সেক্রেটারি অমিত হাসানের নেতৃত্বে মিছিলটি মিশনপাড়া থেকে চাষাঢ়া মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। একই সময় শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে খেলাফত মজলিস ও গণসংহতি আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।

এসময় তারা এনসিপির নেতৃবৃন্দ ওসমান হাদিকে গুলি করা ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় এর দায় সরকারকে নিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সহযোদ্ধা ওসমান হাদির ওপর হামলা হয়েছে। আমরা প্রশাসনকে বলতে চাই। জুলাই যোদ্ধাদের প্রটেকশন যদি না দিতে পারেন তাহলে আপনাদের দায়িত্ব পালনের কোনো দরকার নেই। গণঅভ্যুত্থানের পরে একটা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরের দিনেই একজন প্রার্থী যদি এভাবে হামলার শিকার হয়, তাহলে এই দেশে আইন শৃঙ্খলার অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। প্রার্থী ভোটার এবং দেশবাসীর নিরাপত্তা যদি সরকার না দিতে পারে এই সরকার ব্যর্থতা দায় নিয়ে এই সরকারকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। অনতিবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে হবে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।