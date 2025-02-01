  2. জাতীয়

বিমানবন্দরে নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির আধুনিক ডিভাইসসহ আটক ২

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩০ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহিরাঙ্গন এলাকা থেকে নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির কাজে ব্যবহৃত উন্নতমানের ইলেকট্রনিক স্পাই ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে। এসময় দুইজনকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলেন- শাহারুন আলী (৩৮) এবং মো. ইকবাল হোসেন জীবন (৩৫)।

এএপিবিএন জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ অফিসে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের কাছ থেকে ৭৬টি ডিজিটাল স্পাই ডিভাইস, ৫০টি অদৃশ্য ইয়ারপিস, ৩টি ল্যাপটপ এবং ৬টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এএপিবিএনের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক বলেন, আটক শাহারুন আলী সাধারণ যাত্রীর ছদ্মবেশে চীন থেকে এসব নিষিদ্ধ স্পাই ডিভাইস দেশে নিয়ে আসে। বিমানবন্দরে অপেক্ষামান চক্রের সদস্য ইকবাল হোসেন জীবনের সঙ্গে একসঙ্গে এয়ারপোর্ট ত্যাগের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তারা ধরা পড়ে।

উদ্ধারকৃত ডিভাইসগুলো মূলত নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির কাজে ব্যবহার করা হয়। ক্রেডিট কার্ড আকৃতির এসব ডিভাইস সিমকার্ড সংযুক্ত করে পরীক্ষার হলে ব্যবহার করা যায়। শরীরের কাছে রাখলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কল রিসিভ করে এবং কানের ভেতরে প্রবেশযোগ্য অদৃশ্য ইয়ারপিসে সেই অডিও পৌঁছে যায়। বাইরে অবস্থানরত চক্রের সদস্যরা পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান জানিয়ে দেয়। পরীক্ষা শেষে স্বচ্ছ এক্সট্রাকশন থ্রেডের মাধ্যমে ইয়ারপিসটি নিরাপদে বের করে আনা হয়।

এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক আরও বলেন, ডিভাইসগুলো আমদানি নিষিদ্ধ। এর আগে বিভিন্ন পরীক্ষায় জালিয়াতির কাজে এসব ডিভাইস ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

