‘শুল্ক ফাঁকি’র মোবাইল বিক্রির সুযোগ রেখে চালু হচ্ছে এনইআইআর
শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে আনা মোবাইল ফোন বিক্রির সুযোগ রেখেই আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) চালু করতে যাচ্ছে সরকার। তবে এ সুযোগ থাকবে আগামী মার্চ পর্যন্ত। তারপর আর শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মোবাইল ফোন দেশে এনে বিক্রির সুযোগ থাকবে না।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কমিশনার মাহমুদ হোসেন, বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক উপস্থিত ছিলেন।
ব্যবসায়ীদের পক্ষে মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশে (এমআইওবি) ও মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশের (এমবিসিবি) শীর্ষ নেতারা সভায় অংশ নেন।
বৈঠকে উপস্থিত একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে জানান, মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশের (এমবিসিবি) নেতারা বৈঠকে এনইআইআর চালুর তারিখ ছয় মাস পেছানোর দাবি জানান। তবে আলোচনায় তা যৌক্তিকতায় না টেকায় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা মোবাইল ফোন বিক্রির সুযোগ আরও তিন মাস বাড়ানো হয়। তবে পূর্বঘোষিত ১৬ ডিসেম্বর থেকে এনইআইআর চালু করার বিষয়টি সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, আজকের বৈঠকের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গণমাধ্যমকে জানালে তারপর সিদ্ধান্ত জানানোর কথা জানিয়ে এসেছেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী নেতারা। তারা বৈঠকে জানান, সরকার কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর পর তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন নাকি চালিয়ে যাবেন তা জানাবেন।
তবে বৈঠক থেকে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী নেতারা বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরই রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন এমবিসিবির সদস্যরা। তারা সার্ক ফোয়ারা মোড়ের রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে এনইআইআর ব্যবস্থা সংস্কার, মোবাইল ফোন আমদানির নামে সিন্ডিকেটের প্রতিবাদ জানান।
মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী ও দোকান কর্মচারীদের এ বিক্ষোভে সড়কে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তীব্র যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন অফিস থেকে ঘরমুখী মানুষ।
সরেজমিন দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা সড়ক অবরোধ করে হ্যান্ডমাইকে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।
ডিএমপির তেজগাঁও জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) মোহাম্মদ আক্কাছ আলী জানান, ব্যবসায়ীরা সার্ক ফোয়ারা মোড় অবরোধ করেছেন। এতে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।
