প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন ৩ লাখ ছাড়ালো

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন ৩ লাখ ছাড়ালো
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে অংশ নিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তিন লাখ ১০ হাজার ১২৭ জন বাংলাদেশি ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করেছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত ইসির ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পোস্টাল ভোটিং আপডেটে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত মঙ্গলবার থেকে নিবন্ধিত প্রবাসীদের সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় ব্যালট পেপার পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
ইসির তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি প্রবাসী নিবন্ধন করেছেন সৌদি আরব থেকে ৮৫ হাজার ১৫৬ জন। এর পরেই রয়েছে কাতারের অবস্থান, দেশটি থেকে ২৫ হাজার ৫৪২ জন প্রবাসী আবেদন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০ হাজার ৭৮২ জন প্রবাসী ভোট দেওয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালটে আবেদন করেছেন।
এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ২০ হাজার ৮২ জন, মালয়েশিয়া থেকে ১৮ হাজার ৫৭৫ জন, সিঙ্গাপুর থেকে ১৫ হাজার ৩৭৯ জন, যুক্তরাজ্য থেকে ১৩ হাজার ৬৬৬ জন, ওমান থেকে ১২ হাজার ৮৬৯ জন, ইতালি থেকে ৯ হাজার ৯৭৮ জন, কানাডা থেকে ৯ হাজার ৮৬৯ জন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮ হাজার ২২৭ জন, জাপান থেকে ৭ হাজার ৭৩ জন, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ৯ হাজার ৬০৩ জন, মালদ্বীপ থেকে ৫ হাজার ২০৭ জন নিবন্ধন করেছেন। এছাড়া বাহরাইন, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, নিউজিল্যান্ড থেকেও উল্লেখযোগ্য হারে প্রবাসী নিবন্ধন করেছেন।
এবারই প্রথমবারের মতো আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ইসি। এক্ষেত্রে প্রবাসী, আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তি, ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিতরা এ ব্যবস্থায় ভোট দিতে পারবেন। এজন্য অ্যাপে নিবন্ধন করতে হবে। গত ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন শুরু হয়েছে, যা চলবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
যেসব দেশে নিবন্ধন চলছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, মিশর, মোজাম্বিক, লিবিয়া, মরিশাস, হংকং, ব্রাজিল, উগান্ডা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, গিনি, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, চিলি, সিয়েরা লিওন, ইকুয়েডর, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গাম্বিয়া, পেরু, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ইত্যাদি।
ইসি জানিয়েছে, অ্যাপে নিবন্ধনকারীদের ঠিকানায় পোস্টাল ব্যালট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভোটার ভোট দিয়ে ফিরতি খামে তা আবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন।
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। এক্ষেত্রে ৫০ লাখ প্রবাসী ভোট টানার টার্গেট নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে সংস্থাটি।
