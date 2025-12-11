মাইলস্টোন দুর্ঘটনা
নিহত ৩৬ জনের পরিবার পাবে এককালীন ২০ লাখ টাকা, আহতরা ৫ লাখ
রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর এয়ার ক্রাফট দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনায় নিহত ৩৬ জনের পরিবারকে এককালীন ২০ লাখ টাকা ও আহতদের এককালীন ৫ লাখ করে টাকা দেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে সরকারি হাসপাতালগুলোতে। এক্ষেত্রে তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হবে।
