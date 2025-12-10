স্ত্রীসহ বিপ্লব কুমার সরকারের বিদেশ যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

স্ত্রীসহ বিপ্লব কুমার সরকারের বিদেশ যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অনুসন্ধান চলমান থাকায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার, তার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগম এবং তার ভাই খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার সরকার ও তার স্ত্রী শাহানারা বেগমের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন এই আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে সহকারী পরিচালক মো. রাসেল রনি তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, বিপ্লব কুমার সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঘুষ, দুর্নীতি এবং আয়ের উৎস আড়াল করে নামে–বেনামে সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তাদের নামে ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে খোলা ৩৪১টি হিসাবে ৩০ কোটি ৭২ লাখ টাকা জমা এবং ৩০ কোটি ১৩ লাখ টাকা উত্তোলনের তথ্য পাওয়া গেছে, যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অপরাধের শামিল।
দুদক জানায়, তাদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এ অবস্থায় অভিযুক্তরা দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে আদালত তাঁদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
এমডিএএ/এমএসএম