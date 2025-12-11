  2. জাতীয়

আসিফ-মাহফুজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের দাবি

প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও মাহফুজ আলমের সম্পদের হিসাব প্রকাশের দাবি জানিয়েছে দুর্নীতি বিরোধী ছাত্র জনতা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পদ থেকে সরে দাঁড়ানো আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও মাহফুজ আলমের সম্পদের হিসাব প্রকাশের দাবি জানিয়েছে দুর্নীতি বিরোধী ছাত্র জনতা। তাদের দাবি, দুই উপদেষ্টার অধীনে গত ১৭ মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর দুর্নীতির চিত্রও প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি এই দুজনের দুর্নীতির অনুসন্ধান ব্যাতীত তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে দুই ছাত্র উপদেষ্টার দুর্নীতি অনুসন্ধানের দাবি জানায় সংগঠনটি।

মানবন্ধনে ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি দীপক শীল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আসিফের দপ্তর দুর্নীতির দপ্তরে পরিণত হয়েছিল। তার এপিএস মোয়াজ্জেমকে নিয়ে দুর্নীতির সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। দুর্নীতির অভিযোগে সেই এপিএস-কে অব্যাহতি দেওয়া হলো। দুদক এর তদন্ত করলো। সেই তদন্তের অগ্রগতি কী আমরা জানতে চাই।

এই দুই উপদেষ্টার ব্যক্তিগত সহকারীদের (পিএস) বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগে দুদক এখনো নীরব রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন বক্তারা। তারা বলেন, দুর্নীতির কারণে এ দুই উপদেষ্টা তাদের প্রার্থিতার যোগ্যতা হারিয়েছেন। তাই যেন তারা নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন, সেজন্য নির্বাচন কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা। বক্তারা অভিযোগ করেন, বর্তমান দুদক দুর্নীতি দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

