বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবসে ভিআইপি যাতায়াত, নিয়ন্ত্রণ থাকবে যান চলাচল

বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবসে ভিআইপি যাতায়াত, নিয়ন্ত্রণ থাকবে যান চলাচল
বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসে রাজধানীর মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ কেন্দ্রিক রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, বিদেশি কূটনীতিকসহ অন্যান্য ভিআইপি ব্যক্তিদের যাতায়াতকে ঘিরে বেশকিছু সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের কথা জানিয়েছে পুলিশ।
দিবস দুটি উপলক্ষে আগামী রোব ও মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ে ওইসব সড়ক এড়িয়ে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা পৃথক দুটি গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য বলা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে পুলিশ নগরবাসী, যানবাহন মালিক ও শ্রমিকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চেয়েছে।
রোববার শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বন্ধ থাকবে যেসব সড়ক
এদিন ভোর ৩টা থেকে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মিরপুর মাজার রোড (মাজার রোড ক্রসিং থেকে মিরপুর ১ নম্বর ক্রসিং পর্যন্ত) পরিহার করে সবধরনের যানবাহনকে বিকল্প সড়কে চলাচল করতে বলা হয়েছে।
বিকল্প সড়ক
• যেসব যানবাহন আশুলিয়া থেকে বেড়িবাঁধ সড়ক দিয়ে মিরপুরে আসবে, সেসব যানবাহন নবাবেরবাগ ক্রসিং থেকে গুদারাঘাট হয়ে রাইনখোলা ক্রসিং (চিড়িয়াখানা সড়ক) ব্যবহার করবে।
• যেসব যানবাহন মাজার রোড ক্রসিং দিয়ে শাহআলী মাজার সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করবে, সেসব যানবাহন টেকনিক্যাল মোড়-আনসার ক্যাম্প-বাঙলা কলেজ-মিরপুর ১ নম্বর সড়ক ব্যবহার করবে।
• যেসব যানবাহন মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর থেকে মিরপুর-১ নম্বর ও মাজার রোড হয়ে গাবতলীর দিকে যাবে, সেসব যানবাহনকে মিরপুর-১ থেকে ডানে তানিন গ্যাপে ইউটার্ন করে নবাবেরবাগ ক্রসিং বা দিয়াবাড়ি ক্রসিং হয়ে ব্রাদার্স গ্যাপ দিয়ে গাবতলী চলাচল করবে।
• গাবতলী থেকে ঢাকামুখী যানবাহন ব্রাদার্স গ্যাপ থেকে বামে টার্ন করে বেড়িবাঁধ দিয়াবাড়ি ক্রসিং হয়ে নবাবেরবাগ ক্রসিং দিয়ে গুদারাঘাট ও রাইনখোলা ক্রসিং (চিড়িয়াখানা সড়ক) ব্যবহার করবে।
• দারুসসালাম থানা এলাকা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যের যানবাহন ১০ নম্বর কমিউনিটি সেন্টারের রাস্তা ব্যবহার না করে গোলারটেক হয়ে পালপাড়া ঘাট দিয়ে গাবতলী বেড়িবাঁধের রাস্তা দিয়ে দিয়াবাড়ি ও নবাবেরবাগ ক্রসিং দিয়ে চলাচল করবে।
মঙ্গলবার বিজয় দিবসে বন্ধ থাকবে যেসব সড়ক
মঙ্গলবার বিজয় দিবসের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতে ঢাকা থেকে আমিন বাজার হয়ে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে রাষ্ট্রপতিসহ অন্যান্য ভিভিআাইপি ও ভিআইপিদের যাতায়াত ঘিরে ভোর ৩টা থেকে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সকল যানবাহনকে গাবতলী-আমিন বাজার ব্রিজ-সাভার রোড এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে।
বিকল্প সড়ক
• গাবতলী থেকে সাভার হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যাওয়া যানবাহন ঢাকা এয়ারপোর্ট রোড হয়ে আব্দুল্লাহপুর ক্রসিং দিয়ে আশুলিয়া সড়ক হয়ে চলাচল করবে।
• কল্যাণপুর ও টেকনিক্যাল ক্রসিং থেকে ঢাকার বাইরে ছেড়ে যাওয়া যানবাহন টেকনিক্যাল ক্রসিং থেকে ডানে টার্ন করে মিরপুর-১ নম্বর হয়ে দিয়াবাড়ি ক্রসিং দিয়ে চলাচল করবে।
• আরিচা থেকে আমিন বাজার হয়ে ঢাকাগামী যানবাহন নবীনগর বাজারে বামে টার্ন করে আশুলিয়া হয়ে চলাচল করবে।
• টাঙ্গাইল থেকে ঢাকাগামী যানবাহন কালিয়াকৈর-গাজীপুর চৌরাস্তা-টঙ্গী হয়ে চলাচল করবে।
