আহমদ ছফার নামে ঢাকায় সড়কের নামকরণ

আহমদ ছফার নামে ঢাকায় সড়কের নামকরণ
রাজধানীর উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন থেকে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ডিওএইচএস এমপি চেকপোস্ট পর্যন্ত সড়ক আহমদ ছফা সরণি নামে নামকরণ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ডিএনসিসির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। তবে কবে এ সরণির আনুষ্ঠানিক নামকরণ উদ্বোধন করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।
এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের সদ্য পদত্যাগ করা উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এক ফেসবুক পোস্টে জানান, সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত কিশোরী ফেলানীর স্মরণে ডিপ্লোম্যাটিক জোনের গুলশান-২ থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত সড়কটির নতুন নাম ফেলানী অ্যাভিনিউ। পরে ডিএনসিসির ফেসবুক পেজেও একই ঘোষণা দেওয়া হয়।
এমএমএ/কেএসআর