লালবাগে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
রাজধানীর লালবাগে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মো. রিয়াজ (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাত সোয়া ৮টার দিকে লালবাগ থানার চৌরাস্তা এলাকায় ছুরিকাঘাতের ওই ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় রিয়াজকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওই যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসা মো. সিনহা জানান, লালবাগ চৌরাস্তার বনফুল মিষ্টির দোকান এলাকায় ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন মো. রিয়াজ। পরে উদ্ধার করে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রিয়াজ লালবাগ চৌরাস্তার ৮ নম্বর গলির ৪/৫ নম্বর বাসার আব্দুস সালামের ছেলে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
