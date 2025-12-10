রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বঙ্গভবনে সিইসি
নির্বাচন ভবনের আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বাচনি ট্রেনের হুইসেল বাজবে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে পাঁচ সদস্যের কমিশন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইসি থেকে গণভনে পথে রওনা দেন। এর আগে নিজেরা বৈঠক করেন। এরপর বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।
দুপুর সাড়ে ১২টায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে।
রেওয়াজ অনুযায়ী, তফসিল ঘোষণার আগে সব ধরনের প্রস্তুতি অবহিত করা হয় রাষ্ট্রপতিকে। এরপর সিইসি বিটিভি-বেতারে ভাষণের মাধ্যম ভোটের তফসিল ঘোষণা করেন।
বুধবার বিকেলে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে সিইসির ভাষণ রেকর্ড করার কথা রয়েছে। এদিন সকাল থেকে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের আশপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তুলনামূলক জোরদার করা হয়েছে।
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটের তারিখ রেখে তফসিল ঘোষণা করা হবে। সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলবে।
সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার শেষ দিন; বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ও ভোটের তারিখ নির্ধারণ করা হবে তফসিলে। আর গণভোটের জন্য শুধু ভোটের তারিখটি উল্লেখ করা হবে।
>>এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের বাকি চার সদস্য হচ্ছেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, তাহমিদা আহমদ, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ; আর নির্বাচন কমিশন সচিব রয়েছেন আখতার আহমেদ।
>>প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিণের ভাষণের মাধ্যমে এ তফসিল ঘোষণা করা হবে।
এরই মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।
>>বুধবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দুপুরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বিকেলে ভাষণ রেকর্ডের প্রস্তুতি রয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় বা বৃহস্পতিবারের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করার কথা রয়েছে।
>> ভোটের ট্রেন যেন এখন প্ল্যাটফর্মে, শুধু হুইসেলের অপেক্ষা। তফসিলের মধ্য দিয়ে নির্বাচনি ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে। এখন সবার নজর ইসির দিকে।
>>ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ ও গণভোট একই দিনে হবে। এ লক্ষ্যে চলতি সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা করবে ইসি।
প্রথমবারের মতো সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসাথে হবে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ভোটিং যুক্ত হয়েছে আর তৃতীয় গণভোটও দিতে পারবেন নিবন্ধিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা।
এমওএস/এমআরএম