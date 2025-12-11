৭ পুলিশ সুপারকে বদলি
পুলিশ সুপার পদমর্যাদার সাত কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ বদলি করা হয়।
বদলি হওয়া কর্মকর্তারা হলেন, পুলিশ সদর দপ্তরের পুলিশ সুপার মো. তরিকুল ইসলামকে ডিএমপিতে, পুলিশ সদর দপ্তরের পুলিশ সুপার মোছা. লিজা বেগমকে ডিএমপিতে, সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার সৈয়দ মোহাম্মদ ফরহাদকে ডিএমপিতে, এসবির পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহমুদুল কবীরকে ডিএমপিতে, এসবির পুলিশ সুপার মো. আসলাম উদ্দিনকে ডিএমপিতে, এপিবিএনের পুলিশ সুপার খালেদা বেগমকে ডিএমপিতে ৩নং পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ বদিউজ্জামানকে চট্টগ্রামের সিএমপিতে বদলি করা হয়েছে।
জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।
