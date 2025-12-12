হাদির মাথার ভেতরে গুলি আছে, অস্ত্রোপচার চলছে: চিকিৎসক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ বলেছেন, গুলিবিদ্ধ ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মাথার ভেতরে গুলি আছে। ঢামেকের নিউরোসার্জারি বিভাগে তার অস্ত্রোপচার চলছে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান তিনি।
ডা. মোস্তাক আহমেদ বলেন, হাদিকে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়, তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক ছিল। পরে তাকে সিপিআর (কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন) দেওয়া হয় এবং বর্তমানে প্রেসার কিছুটা স্থিতিশীল। তার মাথার ভেতরে গুলি রয়েছে এবং কানের আশপাশে গুলি লেগেছে। তাকে নিউরোসার্জারি বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়েছে, যেখানে অস্ত্রোপচার চলছে।
এর আগে শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে আহত করেন অস্ত্রধারীরা। পরে ওসমান হাদিকে উদ্ধার করে বিকেল পৌনে ৩টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। ঢামেকের জরুরি বিভাগে তার চিকিৎসা চলছে। তার বাম কানের পাশে এক রাউন্ড গুলির আঘাত রয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এমএএইচ/