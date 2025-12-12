ঢামেকে হাদির সমর্থক ও উৎসুক জনতার ভিড়, সেনাবাহিনী মোতায়েন

ঢামেকে হাদির সমর্থক ও উৎসুক জনতার ভিড়, সেনাবাহিনী মোতায়েন
গুলিবিদ্ধ ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের সামনে ভিড় করছেন সমর্থক, সাধারণ মানুষ ও উৎসুক জনতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢামেক হাসপাতালে জরুরি বিভাগের সামনে ওসমান হাদির সমর্থক ও সাধারণ উৎসুক জনতার ভিড় লক্ষ্য করা যায়। জরুরি বিভাগের মূল ফটকে অবস্থান করে অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন সেনাবাহিনী সদস্যরা।
শাহবাগ থেকে ঢামেক হাসপাতালে আসা রিপন মিয়া বলেন, ‘হাদি ভাইকে ভালো লাগে, তিনি আমার প্রিয় ব্যক্তি। তাকে গুলির ঘটনা শুনে ছুটে এসেছি।’মাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘হাদি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলতাম। খবর শুনেই ছুটে এসেছি৷
এদিকে, হাদিকে দেখতে ঢামেকে এসেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস এবং এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।
এর আগে শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে আহত করেন অস্ত্রধারীরা। পরে ওসমান হাদিকে উদ্ধার করে বিকেল পৌনে ৩টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। ঢামেকের জরুরি বিভাগে তার চিকিৎসা চলছে। তার বাম কানের পাশে এক রাউন্ড গুলির আঘাত রয়েছে।
