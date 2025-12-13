  2. জাতীয়

জুলাই যোদ্ধাদের ‘বিশেষ নিরাপত্তা’ দেবে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
জুলাই যোদ্ধাদের ‘বিশেষ নিরাপত্তা’ দেবে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোর কমিটির সভা শেষে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই যোদ্ধাদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে সম্মুখসারির যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জুলাই যোদ্ধাদের কী ধরনের নিরাপত্তা দেওয়া হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে। ওই কমিটি অ্যাসেস করে তারপর ব্যবস্থা নেবে।

তিনি আরও বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সম্মুখসারির যোদ্ধা ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়টি সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। অনতিবিলম্বে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আটকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সময়ের মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারবো। এ হামলায় জড়িত কাউকে কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না।

ওসমান হাদির হামলাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারলে তার জন্য সরকার ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

