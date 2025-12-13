৩০০ আসনে ছবিসহ ভোটার তালিকা মুদ্রণের নির্দেশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ৩০০ আসনের জন্য ছবিসহ ভোটার তালিকা স্থানীয়ভাবে মুদ্রণের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ বিষয়ে সব জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ইসির সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী স্বাক্ষরিত এ চিঠি পাঠানো হয়।
চিঠিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য ৩০০টি নির্বাচনি এলাকার চূড়ান্ত ও সর্বশেষ হালনাগাদকৃত ছবিসহ ও ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার পিডিএফ কপি মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে সরবরাহ কার্যক্রম চলমান। এই পিডিএফ কপি থেকে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে তার আওতাধীন সংসদীয় আসনগুলোর জন্য পাঁচ সেট ছবিসহ ভোটার তালিকা মুদ্রণের জন্য ইসি সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।
