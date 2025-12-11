তফসিল ঘোষণা ঘিরে ইসি ভবন ও আশপাশের নিরাপত্তা জোরদার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণাকে ঘিরে নির্বাচন কমিশন ভবন ও এর আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ সময় মূল ফটকের প্রবেশপথে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে, পাশাপাশি ভবনের চারপাশে টহল বাড়িয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আগারগাঁওয়ে ইসি ভবনের সামনে সরজমিনে এ চিত্র পাওয়া যায়।
দেখা যায়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে ঘিরে নির্বাচন কমিশন ভবন ও আশপাশের পুরো এলাকায় নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মূল গেটের সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং বসানো হয় শক্তিশালী ব্যারিকেড। মূল ফটকের প্রবেশপথে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে, পাশাপাশি ভবনের চারপাশে টহল বাড়িয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। নিরাপত্তার অংশ হিসেবে আগারগাঁওয়ে যানবাহন চলাচল সীমিত রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও যানবাহনকে বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হচ্ছে, যেন তফসিল ঘোষণার দিন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়।
ইসির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ ও ডিএমপির অতিরিক্ত ৩০ জন পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। র্যাব টহল দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।
এদিকে, গতকাল (বুধবার) জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে জাতির উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের ভাষণ রেকর্ড করা হয়েছে। যা আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এবং বাংলাদেশ বেতারে প্রচার করা হবে। ভাষণে ভোটের তফসিল ও নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করার আহ্বান জানানো হবে।
